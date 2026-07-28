"اليونيفيل": عثرنا على 400 كلغ من نيترات الأمونيوم قرب حولا
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أعلنت “اليونيفيل”، عصر اليوم الثلاثاء، أن “قواتنا عثرت بداية تموز على 400 كلغ من المتفجرات من نيتـرات الأمونيوم قرب بلدة حولا”.
وأشارت إلى أن “مخلفات المتفجرات والمواد الخطرة لا تزال تشكّل خطرًا في أجزاء من جنوب لبنان”.
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