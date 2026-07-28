Tayyar Article
التحكم المروريّ: حركة المرور كثيفة من المشرفية جسر المطار حتّى السفارة الكويتية وعلى طريق المطار القديمة بالاتجاهين
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28 July 2026
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18 mins ago
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source: tayyar.org
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التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين جبالة باطون وسيارة على طريق بلدة سبعل - زغرتا
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مسؤول بالخارجية الأميركية لـ"الحدث":
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سيقوم الجيش اللبناني بعد قليل بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد
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13 :47
التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين جبالة باطون وسيارة على طريق بلدة سبعل - زغرتا
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