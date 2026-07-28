هذا ما دار بين برّي وسلام!
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28 July 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم البحث في التطورات السياسية والميدانية واالأوضاع العامة على ضوء خرق إسرائيل لوقف اطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل في القرى اللبنانية الجنوبية المحتلة ، إضافة الى نتائج زيارة الرئيس نواف سلام والوفد الوزاري الى العراق.
واستقبل بري رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، في حضور السفيرلدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني والمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل الرئيس بري المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد لا سيما الامنية منها.
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