تواصل الإدارة الأميركية الدفع باتجاه تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي باعتباره المدخل الأساسي، وفق رؤيتها، للوصول إلى تسوية طويلة الأمد بين لبنان وإسرائيل. وفي هذا السياق، يؤكد مصدر اميركي أن التنفيذ الكامل للاتفاق يخدم مصالح الطرفين، وأن واشنطن ملتزمة بتوفير الدعم السياسي لإنجاح مساره.ويرى أن تجربة "المناطق التجريبية" تمثل خطوة عملية لاختبار آليات تطبيق الاتفاق على الأرض، من خلال استعادة دور مؤسسات الدولة اللبنانية وتوسيع نطاق انتشارها تدريجياً،من منطلق أن واشنطن تعتبر أن ما ستنتجه هذه التجارب سيشكّل قاعدة لتطوير نموذج أوسع للتنفيذ، وصولاً إلى معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالحدود والأمن.وفي موازاة ذلك، تستعد الوفود الفنية لمناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة، حيث تتركز المحادثات على تسريع خطوات التنفيذ، وتقييم نتائج المناطق الأولية، والعمل على وضع صيغة أكثر شمولاً ، لكن نجاح هذا المسار تعترضه عقبات عدة خصوصاً أن مفهوم "المناطق التجريبية" يثير تساؤلات حول طبيعة المرحلة الانتقالية وحدودها، وما إذا كانت ستقود فعلاً إلى تطبيق كامل للاتفاق أم ستتحول إلى صيغة مؤقتة لإدارة الواقع القائم، علما ان واشنطن، وبحسب المصدر نفسه، تسعى من خلال هذا المسار إلى تحويل الاتفاق من إطار تفاوضي إلى آلية تنفيذية تدريجية.