إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب كلدو رمزي أوغنا، رئيس كتلة "صويانا" المسيحية النيابية في مجلس النواب العراقي، بحضور نائب رئيس التيار لشؤون العلاقات مع الأحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك.تناول اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين لبنان والعراق، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، كما جرى التشديد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.كما بحث المجتمعون في الأخطار التي تهدد الوجود المسيحي في كل من لبنان والعراق، وسبل صون هذا الوجود، من خلال تثبيت المسيحيين في أرضهم، وتعزيز دورهم الوطني، وتأمين المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشجعهم على التمسك بأرضهم والبقاء فيها، باعتبارهم مكوّنًا أصيلًا في نسيج المشرق وتاريخه.