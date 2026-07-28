بالفيديو - عدد من المتظاهرين يضرمون النار أمام مدخل فرع بنك بيبلوس في سن الفيل!
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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قام عدد من المتظاهرين باضرام النار أمام مدخل فرع بنك بيبلوس في سن الفيل.
وقالت "جمعية صرخة المودعين" لـ"النهار": نفذنا تحركاً تحذيرياً اليوم أمام ثلاثة مصارف في حرش ثابت بعد استمرار احتجاز ودائعنا منذ سبع سنوات.
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