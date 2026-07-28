قام عدد من المتظاهرين باضرام النار أمام مدخل فرع بنك بيبلوس في سن الفيل.وقالت "جمعية صرخة المودعين" لـ"النهار": نفذنا تحركاً تحذيرياً اليوم أمام ثلاثة مصارف في حرش ثابت بعد استمرار احتجاز ودائعنا منذ سبع سنوات.