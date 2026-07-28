اندلع حريق صخم، داخل محل لبيع أقفاص البلاستيك والفلين في سوق الخضار في العبدة – عكار، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود غطّت سماء المنطقة عملت فرق الدفاع المدني على إخماده.