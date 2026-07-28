كارثة بيئية في عكار... ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي!
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28 July 2026
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31 mins ago
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source: tayyar.org
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان، أنه “في إطار متابعتها للمخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، وبنتيجة الكشف الذي أجرته مديرية عكار الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة على الأراضي الزراعية الواقعة في سهل عكار، تبيّن استخدام مياه ملوّثة بمياه الصرف الصحي في ري عدد من الأراضي الزراعية. وبنتيجة الفحوص المخبرية التي أُجريت على عيّنات من مياه الري، ثبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، الأمر الذي يشكّل خطرًا على السلامة العامة”.
وبناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال، قامت مديرية عكار الإقليمية بإتلاف المحصول الزراعي المروي بهذه المياه الملوّثة في منطقة سهل الشيخ طابا، والتي تبلغ مساحتها أربعة عشر ألف متر مربع، كما تم توقيف اللبناني (ص. ك.)، مستثمر العقار، وأودع القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
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