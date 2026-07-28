عرض رئيس الجمهوريّة جوزاف عون مع السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا لنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وأعمال التفجير والتدمير، إضافة إلى اوضاع الاهالي الصامدين في القرى الحدودية الجنوبية وحاجاتهم الملحة، وأكّد بورجيا اهتمام الاب الأقدس بلبنان واستمراره في العمل لتحقيق الامن والاستقرار فيه.