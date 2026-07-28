موجة حرّ بدءًا من يوم غد... حتّى هذا التاريخ وتحذير!
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزيد من الشعور بالحر، ويتشكّل الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من يوم غد الاربعاء بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال ، فتتخطى معدلاتها الموسمية، وتبلغ ذروتها يوم الخميس حيث تلامس ال 38 درجة في مدينة زحلة ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع .
تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتباراً من يوم الخميس.
معدلات درجات الحرارة لشهر تموز : بيروت 24 و 32،طرابلس 23 و 31، زحلة 18و 34.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلثاء:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال ، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل اعتباراً من بعد الظهر مما يزيد من الشعور بالحرّ كما يتكون الضباب المحلي على الجبال المتوسطة الارتفاع.
الأربعاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزيد من الشعور بالحر، يتشكّل الضباب على المرتفعات.
الخميس:
قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بحيث تلامس ال 38 درجة في مدينة زحلة ، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرَ ويتشكل الضباب المحلّي على المرتفعات المتوسطة، كما نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
الجمعة:
قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الحارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
-الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها، بين 15 و30 كم/س.
-الانقشاع:جيد الى متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85 %
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
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