أثارت المواقف التي أطلقها وزير الطاقة والمياه جو الصدي عشية الزيارة الحكومية إلى العراق موجة من الانتقادات، بعدما تضمنت معطيات تبيّن لرئاسة الحكومة أنها بعيدة عن الوقائع التقنية والتاريخية المرتبطة بملف التعاون النفطي بين لبنان والعراق.فالصدّي، الذي كان عضواً في الوفد الرسمي المرافق، بدا مرتبكاً في مقاربته الملف، سواء لناحية الخلط بين مرفأ طرابلس ومصب النفط، أو في حديثه عن خط أنابيب كركوك–طرابلس وتاريخ إنشائه، وهو ما دفع إلى التشكيك بمدى إلمامه بأحد أكثر الملفات الاستراتيجية المرتبطة بوزارة الطاقة.تشير المعلومات إلى أن الوفد الحكومي لم يكن يعوّل على وزير الطاقة لتقديم العرض اللبناني في هذا الملف، بل أُسندت المهمة إلى عضو آخر في الوفد، نظراً إلى امتلاكه معرفة أوسع بالجوانب التقنية والتاريخية والتفاوضية، بما يضمن تقديم رؤية دقيقة أمام الجانب العراقي.تكتسب هذه الملاحظات أهمية خاصة لأن ملف التعاون النفطي مع العراق لا يقتصر على الجانب التقني، بل يرتبط بعلاقات سياسية واقتصادية طويلة الأمد، ويستلزم خطاباً رسمياً يستند إلى معلومات موثقة ودقيقة. وعليه، فإن أي التباس في عرض الوقائع أو الأخطاء في توصيف البنية التحتية النفطية أو تاريخها قد ينعكس سلباً على صورة الوفد اللبناني، ويضعف الرسالة التي سعت الحكومة إلى إيصالها خلال هذه الزيارة.