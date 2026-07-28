تعليقٌ رسميّ على ما حدث في مباراة كرة السلّة!
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أسفت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان في بيان، "لما صدر، خلال المباراتين الماضيتين من نهائي بطولة لبنان لكرة السلة لأندية الدرجة الأولى، عن بعض المشجعين من شتائم وإهانات وهتافات مسيئة، لا تنسجم مع الروح الرياضية ولا تليق بمستوى كرة السلة اللبنانية وجمهورها".
ولفتت الى أن "هذه المباريات النهائية تُنقل مباشرةً، ويتابعها جمهور واسع داخل لبنان وخارجه، ولا سيما أبناء الاغتراب اللبناني، إلى جانب عدد كبير من متابعي كرة السلة اللبنانية في الدول العربية. ومن هنا، فإن ما يصدر في المدرجات لا يبقى محصوراً داخل الملعب، بل ينتقل بالصوت والصورة إلى جميع المشاهدين، بما قد يسيء إلى صورة جمهوري الناديين، وإلى سمعة كرة السلة اللبنانية وصورة لبنان الرياضية أمام العالم".
ودعت "جمهوري الناديين إلى التحلّي بالروح الرياضية والمسؤولية، والامتناع عن كل ما من شأنه إثارة التوتر أو الإساءة إلى الفريق المنافس وجمهوره، وأن يكون التشجيع وسيلةً لدعم الفريق وإنجاح البطولة، لا سبباً للتشنج أو الإساءة".
وأكدت أن "المنافسة، مهما بلغت حدّتها، يجب أن تبقى ضمن حدود الاحترام والأخلاق الرياضية، وأن تشكّل المباريات النهائية مناسبةً لإظهار الوجه الحضاري والمشرّف لجمهور كرة السلة اللبنانية".
وللمناسبة، توجّهت "بتحية تقدير ودعم إلى الاتحاد اللبناني لكرة السلة، الذي نجح، رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، في استكمال البطولة والوصول بها إلى مرحلتها النهائية، متمنيةً أن تُستكمل المباريات المتبقية في أجواء رياضية وحضارية تليق بكرة السلة اللبنانية وبسمعة لبنان. فالرياضة تجمع ولا تفرّق، والمنافسة تنتهي مع صافرة الحكم، ولكن صورة النادي وجمهوره هي التي تبقى بعد انتهاء المباراة".
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