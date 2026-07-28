خاص tayyar.org -تعكس مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران توجهاً يقوم على الجمع بين الضغط السياسي والردع العسكري، مع منح المسار الديبلوماسي فرصة ضمن سقف زمني ضيق. فالإدارة الأميركية تبدو غير مستعدة للدخول في مفاوضات طويلة، بل تسعى إلى حسم سريع يحدد ما إذا كانت طهران مستعدة لتقديم تنازلات فعلية أو المضي في سياسة المماطلة.يرفع هذا النهج منسوب الحذر في المنطقة، لأن تضاؤل فرص التسوية قد يفتح الباب أمام خيارات أكثر تصعيداً، سواء عبر تحركات عسكرية مباشرة أو من خلال تصاعد المواجهات غير المباشرة بين القوى المنخرطة في الصراع.في المقابل، تدرك إيران أن أي تأخير إضافي قد يزيد الضغوط عليها، ما قد يدفعها إلى البحث عن تسوية محدودة تحفظ مصالحها الأساسية.تبقى تداعيات هذا المسار وثيقة الصلة بواقع لبنان الداخلي. فالتوتر الأميركي-الإيراني ينعكس مباشرة على البيئة الأمنية والسياسية اللبنانية، فيما يمنح أي تقدم دبيلوماسي هامشاً أوسع لترسيخ الاستقرار واستكمال المبادرات الدولية الداعمة للدولة ومؤسساتها.لذلك، لن يقتصر أثر التطورات المقبلة على العلاقة بين واشنطن وطهران، بل سيمتد إلى مجمل التوازنات الإقليمية، وسيكون لبنان من أكثر الدول تأثراً بنتائج هذا الاختبار، سواء اتجه نحو التهدئة أو عاد إلى دائرة التصعيد.