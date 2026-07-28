صدر صباح اليوم الثلاثاء 28 تموز 2026 جدول جديد لأسعار المحروقات في لبنان، مسجلًا انخفاضًا في أسعار البنزين والمازوت، مقابل ارتفاع سعر الغاز.وجاءت الأسعار الجديدة على الشكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 2,402,000 ليرة لبنانية (-12000)بنزين 98 أوكتان: 2,420,000 ليرة لبنانية (-12000)المازوت (ديزل): 2,185,000 ليرة لبنانية (-24000)الغاز: 1,157,000 ليرة لبنانية (+30000)