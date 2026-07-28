كتب الناشط السياسي خلدون الشريف على "إكس": مرةً أخرى، يختار وزير الطاقة الهروب إلى التبرير بدل الاعتراف بالخطأ. فبدل أن يعتذر عن المعلومات المغلوطة التي وردت على لسانه في تقريرٍ مصوّر، وأن ينكبّ على دراسة ملفات وزارةٍ ما زال اللبنانيون يعرفونها، للأسف، بـ”وزارة العتمة” رغم كل الوعود بالنور، أرسل من يروّج لرواية تناقض ما قاله هو بنفسه.وأوضح الشريف: المشكلة ليست في وقوع الخطأ، فالخطأ قد يحدث مع أي مسؤول. المشكلة هي الإصرار عليه ومحاولة تغطيته بسردية لا تصمد أمام التسجيل المصوّر.وتابع: أتمنى على قيادة القوات اللبنانية، المعروفة بجديتها في مقاربة أداء وزرائها، أن تطلب من وزير الطاقة التوقف عن المكابرة والانكباب على العمل، أو أن يفسح المجال لمن هو أقدر على إدارة هذه الوزارة.ولحسن الحظ، يبدو أن رئيس الحكومة متّكل على نفسه.وختم الشريف بالقول: "لا بدّك… ولا فيك… ارحل"!