إعلانات مضلِّلة للبنانيين تستعمل أسماء نواب ورجال أعمال ناجحين!
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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جاء في أسرار صحيفة النهار:
تنتشر إعلانات مضلِّلة للبنانيين تستعمل أسماء نواب ورجال أعمال ناجحين للترويج لمنصات تدّعي الكسب السريع وهي إفخاخ لسحب المال عبر الشبكة الالكترونية.
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