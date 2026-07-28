تعديلات على قانون العفو العام تمهيدًا لإقراره في أول جلسة تشريعية
-
28 July 2026
-
33 mins ago
-
-
source: نداء الوطن
-
أشارت مصادر لصحيفة «نداء الوطن» إلى أن النواب يستندون إلى التفاهم الذي حصل في السراي الحكومي خلال لقاء رئيس الحكومة مع عدد من النواب السنّة، لجهة تذليل العراقيل أمام إصدار قانون عادل ومنصف يرفع المظلومية عن المحكومين لأسباب سياسية، أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام للأسباب نفسها، ومن ضمنهم الموقوفون الإسلاميون.
وتتمحور صيغة التعديلات حول تخفيض السنة السجنية إلى 17، واستبدال عبارة «الأشغال الشاقة المشدّدة» بـالمؤبّدة.
ويُطلب، استطرادًا، من رئيس مجلس النواب إدراج اقتراح العفو العام، بالترابط مع اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية ستُعقد قريبًا.
وتؤكد المصادر أن اللجنة الفرعية ستعود بالنسخة النهائية إلى الاجتماع الموسع، على أن تُعرض المسودة الختامية على الرئيس بري ونائبه الياس بوصعب، كونه يترأس اجتماعات اللجان المشتركة واللجنة المصغرة التي انبثقت عنها، قبل إحالتها إلى الهيئة العامة وتطيير نصابها.
كما سيكون للجنة جولة على الكتل النيابية والمرجعيات السياسية والدينية، لتسويق التوافق النهائي على القانون وتأمين مروره تشريعيًا.
-
Just in
-
08 :48
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: الاتفاق الإطاري هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان
-
08 :46
زلزالان يضربان هذا البلد! (Skynews) تتمة
-
08 :43
القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو أسقط مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية
-
08 :36
إعلانات مضلِّلة للبنانيين تستعمل أسماء نواب ورجال أعمال ناجحين! تتمة
-
08 :34
هل تخلّى الحويّك عن وادي النصارى؟ ومَن رسم حدود لبنان الكبير: البطريرك أم الدول الكبرى؟ (الجمهورية) تتمة
-
08 :30
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية يبحث أمن مضيق هرمز في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني
-
-
Other stories
-
-
-
زحمة دبلوماسية عربية في بيروت هذا الأسبوع
-
ماذا طلب الرئيس عون من ترامب؟
-
هل تُغيِّر السلطة مقاربتها التفاوضية؟
-
«البناء»: التواصل موجود بين برّي وعون
-
«اللواء»: تنصُّل أميركي من مراقبة المناطق التجريبيَّة
-
أسرار الصحف ليوم الثلثاء 28 تمّوز 2026
-
«الأخبار»: عون يراهن على «هدية أميركية» في روما
-
«البناء»: هذا ما ستبحثه مفاوضات روما
-
تحذيرات الجيش: الاتفاق مهدّد بسبب عدم التزام اسرائيل
-
أبو زيد: تطويب البطريرك الحويك هو تكريم لمن حمل قضية لبنان الكبير إلى العالم
-
يونس: هودي تبع الكهربا كانوا عميتفلسفو ع سمانا اليوم ويقرطونا نظريات خرندعية
-
بالصورة: إستشهاد مواطن برصاص الجيش الاسرائيلي!
-
Batrouniyat celebra un acto cultural con motivo de la beatificación del Patriarca Elías Al-Hoayek Bassil reafirma su compromiso con el Gran Líbano: «No permitiremos que caiga, desaparezca o sea fragmentado.»
-
Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. »
-
Batrouniyat Holds Cultural Celebration Marking the Beatification of Patriarch Elias Al-Hoayek Bassil Reaffirms Commitment to Greater Lebanon: "We Will Not Allow It to Fall, Disappear, or Be Fragmented."
-
أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟
-
حريق في الأحراج الجبلية ببلدة حيزوق – عكّار!
-
إلى سوريا... محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان!
-
تعميم أوصاف جثّة رجل عثر عليه متوفّى في محلّة الجناح!
-
شو الوضع؟ تقدُم تطبيق "التجريبية" ينتظر جولة روما الجديدة وتصريحات الشرع تلقي بظلالها على الوضع اللبناني
-
-
Just in
-
08 :48
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: الاتفاق الإطاري هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان
-
08 :46
زلزالان يضربان هذا البلد! (Skynews) تتمة
-
08 :43
القوات المسلحة الأردنية: سلاح الجو أسقط مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية
-
08 :36
إعلانات مضلِّلة للبنانيين تستعمل أسماء نواب ورجال أعمال ناجحين! تتمة
-
08 :34
هل تخلّى الحويّك عن وادي النصارى؟ ومَن رسم حدود لبنان الكبير: البطريرك أم الدول الكبرى؟ (الجمهورية) تتمة
-
08 :30
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية يبحث أمن مضيق هرمز في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه السعودي والعماني
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
زلزالان يضربان هذا البلد!
-
-
-
28 July 2026
-
إعلانات مضلِّلة للبنانيين تستعمل أسماء نواب ورجال أعمال ناجحين!
-
-
-
28 July 2026
-
هل تخلّى الحويّك عن وادي النصارى؟ ومَن رسم حدود لبنان الكبير: البطريرك أم الدول الكبرى؟
-
-
-
28 July 2026
-
احذروا - "أوراق مزيفة" بالعملات الأجنبية يصعب على المواطن العادي اكتشافها!
-
-
-
28 July 2026
-
لبنان ينتظر.. الساعات المقبلة حاسمة!
-
-
-
28 July 2026
-
زحمة دبلوماسية عربية في بيروت هذا الأسبوع
-
-
-
28 July 2026
-
حرائق إسبانيا وفرنسا.. أين وصلت جهود السيطرة؟
-
-
-
28 July 2026
-
ماذا طلب الرئيس عون من ترامب؟
-
-
-
28 July 2026
-
هل تُغيِّر السلطة مقاربتها التفاوضية؟
-
-
-
28 July 2026
-
«البناء»: التواصل موجود بين برّي وعون
-
-
-
28 July 2026