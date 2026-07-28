قالت أوساط قريبة من القصر الجمهوري لصحيفة الأخبار، أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة ثانية من المناطق التجريبية، تشمل عدداً أكبر من القرى المحتلة". وأضافت أن "عون تلقى تعهداً من ترامب بالعمل على هذا الأمر، مقابل الإسراع في الإجراءات المتعلقة بنزع سلاح حزب الله".