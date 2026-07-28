«البناء»: التواصل موجود بين برّي وعون
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28 July 2026
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45 mins ago
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source: البناء
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أفادت معلومات «البناء» بأن المساعي السياسية الداخلية والخارجية لرأب الصدع بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حققت تقدماً ملحوظاً، مشيرة إلى أن كلام رئيس الجمهورية عن الرئيس بري خلال لقائه ترامب وكلام الأخير عن بري، ثم اتصال رئيس المجلس بعون لتهنئته بسلامة عودته إلى بيروت وإشارته إلى العلاقة المميّزة معه، كله تبادل كلام إيجابي لإعادة ترطيب العلاقة بينهما ما قد يعبّد طريق بعبدا أمام رئيس مجلس النواب في الأيام المقبلة. إلا أنّ مصادر نيابية في الثنائي الوطني تشير لـ «البناء» إلى أنّ موقف الرئيس بري من عون ليس شخصياً ولا بزيارته إلى الولايات المتحدة بقدر ما يربطه بالنتائج لا سيما تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب. وعلمت «البناء» أن التواصل موجود بين برّي وعون قبل وخلال وبعد الزيارة الأميركية عبر مستشارين ووسطاء لتبادل الأفكار والتوفيق والتنسيق في التطورات الأمنية والسياسية بين لبنان و»إسرائيل».
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