أسرار الصحف ليوم الثلثاء 28 تمّوز 2026
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الجمهورية
بدأت اتصالات هادئة لمعالجة اعتراضات سياسية على مسار حصرية السلاح.
نُصِح حزب بارز يشهد تراجعاً كبيراً في إمكاناته، بتخفيف خطابه التصعيدي وعدم مجابهة العهد مباشرة.
لاحظ ديبلوماسيّون أنّ الخلاف بدأ ينتقل من مبدأ حصرية السلاح إلى توقيت التنفيذ وضماناته.
اللواء
تكاد دولة إقليمية ذات تأثير، (غير إيران) تقضُّ مضاجع مسؤول كبير في دولة معادية.. وستكون على بساط البحث في قمة واشنطن..
تحدثت مصادر معنية عن مخاوف من "أوراق مزيفة" بالعملات الأجنبية، لا سيما الدولار لدرجة يصعب على المواطن العادي اكتشافها.
يُنقل عن رواد المناطق السياحية العريقة في الجبال، بلوغ درجة الإشغال فيها حداً كبيراً، لا سيما الرعايا العرب.
البناء
تقول شركات تقدير الموقف في سوق النفط إن بلوغ سعر البرميل من نفط خام برنت 88 دولاراَ يؤكد ذكاء السوق وعدم فعالية البروباغندا الإعلامية في رسم خياراته، ومثلما تجاوز عتبة الـ100 دولار عندما استشعر الخطر تدرج نزولاً عندما شعر بالأمل. وقد قرأ السوق اتجاه المفاوضات العُمانية الإيرانية باعتباره انتقالاً من محاولة فرض الممر العُماني بديلاً من النفوذ الإيراني إلى تثبيت شراكة واقعية بين ممرين، جنوبي في المياه العُمانية، وشمالي في المياه الإيرانية يخضع لترتيبات طهران. والدليل أن برنت هبط قرابة 8–10% إلى حدود 88–90 دولاراً فور الإعلان عن تقدّم المحادثات، رغم أن العبور الفعلي بقي دون عشر سفن يومياً، أي إن السعر انخفض بفعل توقع التسوية لا زيادة الإمدادات. ويعني ذلك أن المتعاملين رجّحوا قبول واشنطن بأن أمن الملاحة لا يُفرض بتجاوز إيران أو تحويل عُمان إلى ممر منفرد تحت الحماية الأميركية، بل بتفاهم يعترف بدور الدولتين المشاطئتين للمضيق. والصيغة المتداولة لممر عُماني مفتوح وآخر إيراني منظم بالإذن والضمانات تكرس توازناً جديداً، حرية الملاحة مقابل الاعتراف بالشراكة الإيرانية في إدارة أمن هرمز. ولذلك ظل السعر أعلى من مستويات وقف النار الأولى، لأن السوق يسعّر تقدماً جدياً، لكنه ينتظر الاتفاق وآليات التنفيذ قبل إسقاط علاوة المخاطر كاملة.
قرأ خبراء في السياسة الإقليمية رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى قيادة حزب الله باعتبارها تثبيتاً رسمياً لترتيب الأولويات الإيرانية في الملف اللبناني، إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيليين أولاً، فالرسالة لم تكتفِ بتأكيد أن دعم حزب الله «سياسة استراتيجية ثابتة»، بل كشفت أن طهران جعلت «صون وحدة الأراضي اللبنانية والوقف المطلق وغير المشروط للعدوان» شرطاً أساسياً لأي اتفاق يُنهي الحرب المفروضة عليها. ووفق هذه القراءة، تنفي الرسالة وجود مقايضة إيرانية تقبل نزع سلاح المقاومة مقابل وقف الحرب مع واشنطن، بالتزامن مع انطلاق مسار تفاوضي جديد، وتربط شرعية أي مسار لبناني بنتيجته السيادية، الانسحاب ووقف الاعتداءات وعودة السكان. كما تحمل الرسالة تطميناً إلى قيادة الحزب بأن طهران لن تفصل التفاوض الأميركي الإيراني عن لبنان.
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