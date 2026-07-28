Tayyar Article
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وصل إلى واشنطن للقاء ترامب
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود
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أسرار الصحف ليوم الثلثاء 28 تمّوز 2026 تتمة
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بالصورة: إستشهاد مواطن برصاص الجيش الاسرائيلي!
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Batrouniyat celebra un acto cultural con motivo de la beatificación del Patriarca Elías Al-Hoayek Bassil reafirma su compromiso con el Gran Líbano: «No permitiremos que caiga, desaparezca o sea fragmentado.»
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Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. »
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Batrouniyat Holds Cultural Celebration Marking the Beatification of Patriarch Elias Al-Hoayek Bassil Reaffirms Commitment to Greater Lebanon: "We Will Not Allow It to Fall, Disappear, or Be Fragmented."
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أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟
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07 :14
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود
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06 :47
هل تُغيِّر السلطة مقاربتها التفاوضية؟ (الأخبار) تتمة
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المركز الصيني لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي
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06 :32
«البناء»: التواصل موجود بين برّي وعون (البناء) تتمة
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06 :25
«اللواء»: تنصُّل أميركي من مراقبة المناطق التجريبيَّة (اللواء) تتمة
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06 :16
أسرار الصحف ليوم الثلثاء 28 تمّوز 2026 تتمة
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هل تُغيِّر السلطة مقاربتها التفاوضية؟
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