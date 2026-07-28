«البناء»: هذا ما ستبحثه مفاوضات روما
-
28 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: البناء
-
تشير مصادر رسمية لـ «البناء» إلى أنّ «مفاوضات روما ستستكمل البحث في المناطق التجريبية وتقييم نتائج الانسحاب «الإسرائيلي» من زوطر الغربية وعمل الجيش اللبناني خلال هذه الفترة في الانتشار وبسط سيطرته على القرى الثلاث: زوطر الغربية وفرون والغندورية، على أن يناقش الجانب اللبناني مع الجانب الأميركي العقبات أمام عمل الجيش في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على وحدات الجيش العاملة في زوطر، كما سيسأل الجانب اللبناني عن الفترة الزمنية للتجربة والسماح للأهالي بالدخول إلى بلدتهم والسكن فيها والبدء بورشة ترميم الأضرار واستعادة دورة الحياة فيها، كما سيطلب رئيس الجمهورية من الوفد التفاوضي اللبناني التشدد بمسألة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر وموضوع قدرات الجيش وإمكاناته للاستمرار بأداء مهامه».
وبحسب تقديرات أمنية ودبلوماسية غربية «فإن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب في المدى المنظور من الخط الأصفر رغم الضغوط الأميركية لأسباب أمنية وسياسية وانتخابية إلا في حال تم التوصل إلى اتفاق أميركي – إيراني شامل أو وفق ترتيبات أمنية معقدة لضمان الأمن الإسرائيلي، لكن الضغوط الأميركية على حكومة نتنياهو نجحت بوقف الحرب بشكل كبير باستثناء بعض القرى داخل الخط الأصفر والتوقف عن استهداف الضاحية الجنوبية وبيروت. ورجحت الجهات فترة مراوحة قد تكون طويلة ستطبع المشهد على الحدود اللبنانية الجنوبية، إذ إن شنّ «إسرائيل» عملية عسكرية كبيرة على حزب الله يحتاج إلى شرط أساسي وهو ضوء أخضر أميركي، وهذا غير متوفر لأسباب عدة في ظلّ توجه إدارة ترامب لاحتواء التصعيد مع إيران وعودة مسار المفاوضات»، ولفتت الجهات لـ «البناء» إلى أنّ «الانسحاب الإسرائيلي بات مرتبطاً بسلاح حزب الله وبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، لكن استمرار هذه المعادلة لن يحقق الأمن والهدوء والاستقرار على الحدود، بل سيبقى الوضع قابلاً للاشتعال في أي لحظة، الأمر الذي يحتاج إلى حلّ يقضي بانسحاب إسرائيلي كامل يفتح الباب على تسوية داخلية للسلاح»، وكشفت الجهات الدبلوماسية أن نتنياهو خلال زيارته إلى البيت الأبيض سيحاول إقناع ترامب بالاستمرار بالحرب على إيران وتوسيع هامش حركته الأمنية والعسكرية في لبنان، وفي سوريا، لكنه لن يأخذ ما يريد لكون الحسابات الأميركية مختلفة عن الأولويات الإسرائيلية، خصوصاً في هذه المرحلة بالذات قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأميركية.
-
Just in
-
07 :14
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود
-
06 :47
هل تُغيِّر السلطة مقاربتها التفاوضية؟ (الأخبار) تتمة
-
06 :35
المركز الصيني لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي
-
06 :32
«البناء»: التواصل موجود بين برّي وعون (البناء) تتمة
-
06 :25
«اللواء»: تنصُّل أميركي من مراقبة المناطق التجريبيَّة (اللواء) تتمة
-
06 :16
أسرار الصحف ليوم الثلثاء 28 تمّوز 2026 تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
تحذيرات الجيش: الاتفاق مهدّد بسبب عدم التزام اسرائيل
-
أبو زيد: تطويب البطريرك الحويك هو تكريم لمن حمل قضية لبنان الكبير إلى العالم
-
يونس: هودي تبع الكهربا كانوا عميتفلسفو ع سمانا اليوم ويقرطونا نظريات خرندعية
-
بالصورة: إستشهاد مواطن برصاص الجيش الاسرائيلي!
-
Batrouniyat celebra un acto cultural con motivo de la beatificación del Patriarca Elías Al-Hoayek Bassil reafirma su compromiso con el Gran Líbano: «No permitiremos que caiga, desaparezca o sea fragmentado.»
-
Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. »
-
Batrouniyat Holds Cultural Celebration Marking the Beatification of Patriarch Elias Al-Hoayek Bassil Reaffirms Commitment to Greater Lebanon: "We Will Not Allow It to Fall, Disappear, or Be Fragmented."
-
أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟
-
حريق في الأحراج الجبلية ببلدة حيزوق – عكّار!
-
إلى سوريا... محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان!
-
تعميم أوصاف جثّة رجل عثر عليه متوفّى في محلّة الجناح!
-
شو الوضع؟ تقدُم تطبيق "التجريبية" ينتظر جولة روما الجديدة وتصريحات الشرع تلقي بظلالها على الوضع اللبناني
-
EXCLUSIVE
خاص - نتنياهو في واشنطن... أي موقع للبنان في التفاهمات؟
-
تكريس للستاتيكو ولا انسحاب
-
رئيس أساقفة حمص للسريان الكاثوليك المطران جاك مراد: عدد المسيحيين في سوريا تراجع
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب: اتفاق الإطار لا يحتاج الإبرام ولكن...
-
الرئيس عون: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب انتهاك للقوانين الدولية وتهدد مسار "صيغة الإطار"
-
EXCLUSIVE
خاصّ - الخليفي وقالن إلى بيروت؟
-
نقابة المحررين تجدد رفضها صيغة اقتراح قانون الإعلام
-
وهاب يلوّح بتغيّرات سوريّة!
-
-
Just in
-
07 :14
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة عند الحدود الأردنية قبل تجاوزها الحدود
-
06 :47
هل تُغيِّر السلطة مقاربتها التفاوضية؟ (الأخبار) تتمة
-
06 :35
المركز الصيني لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مقاطعة تشينغهاي
-
06 :32
«البناء»: التواصل موجود بين برّي وعون (البناء) تتمة
-
06 :25
«اللواء»: تنصُّل أميركي من مراقبة المناطق التجريبيَّة (اللواء) تتمة
-
06 :16
أسرار الصحف ليوم الثلثاء 28 تمّوز 2026 تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هل تُغيِّر السلطة مقاربتها التفاوضية؟
-
-
-
28 July 2026
-
«البناء»: التواصل موجود بين برّي وعون
-
-
-
28 July 2026
-
لا ترمِ قشرة الكيوي... 5 فوائد صحية قد تفاجئك
-
-
28 July 2026
-
«اللواء»: تنصُّل أميركي من مراقبة المناطق التجريبيَّة
-
-
-
28 July 2026
-
أسرار الصحف ليوم الثلثاء 28 تمّوز 2026
-
-
-
28 July 2026
-
«الأخبار»: عون يراهن على «هدية أميركية» في روما
-
-
-
28 July 2026
-
لماذا لجأت الشركات الأمريكية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية؟
-
-
28 July 2026
-
تحذيرات الجيش: الاتفاق مهدّد بسبب عدم التزام اسرائيل
-
-
-
28 July 2026
-
كلوب يحذر وسائل الإعلام بشأن خصوصية أسرته مع توليه تدريب ألمانيا
-
-
28 July 2026
-
هل يمكن أن تتمتع بصحة جيدة وأنت مصاب بالسمنة؟
-
-
28 July 2026