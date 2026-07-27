Tayyar Article
تفجير عنيف في عدشيت القصير لجهة القنطرة
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27 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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23 :44
هيئة الكهرباء: ورقة سياسة للقطاع تقوم على قانون عمره أكثر من عشرين عاماً (OTV News - Video Inside ) تتمة
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Batrouniyat celebra un acto cultural con motivo de la beatificación del Patriarca Elías Al-Hoayek Bassil reafirma su compromiso con el Gran Líbano: «No permitiremos que caiga, desaparezca o sea fragmentado.»
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Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. »
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Batrouniyat Holds Cultural Celebration Marking the Beatification of Patriarch Elias Al-Hoayek Bassil Reaffirms Commitment to Greater Lebanon: "We Will Not Allow It to Fall, Disappear, or Be Fragmented."
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23 :44
هيئة الكهرباء: ورقة سياسة للقطاع تقوم على قانون عمره أكثر من عشرين عاماً (OTV News - Video Inside ) تتمة
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تفجير ضخم في عيترون وأخر في دير السريان
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23 :30
الاتحاد اللبناني لكرة السلة: عقوبات على ناديي الرياضي والحكمة تتمة
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22 :58
العراق: المقاومة الإسلامية في العراق تنفي الاتهامات باستهداف الاراضي السعودية بالمسيرات
-
22 :58
تفجيرات عنيفة جدا في مركبا
-
22 :37
ترمب:
- إيران تريد من الولايات المتحدة إنهاء الحصار البحري
- نجري محادثات ودية للغاية مع إيران
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27 July 2026
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-
27 July 2026
-
Batrouniyat celebra un acto cultural con motivo de la beatificación del Patriarca Elías Al-Hoayek Bassil reafirma su compromiso con el Gran Líbano: «No permitiremos que caiga, desaparezca o sea fragmentado.»
-
-
-
27 July 2026
-
Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. »
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-
-
27 July 2026
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Batrouniyat Holds Cultural Celebration Marking the Beatification of Patriarch Elias Al-Hoayek Bassil Reaffirms Commitment to Greater Lebanon: "We Will Not Allow It to Fall, Disappear, or Be Fragmented."
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27 July 2026