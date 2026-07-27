كتب النائب السابق أمل أبو زيد :" تطويب البطريرك الياس الحويك في الديمان هو تكريم لمن حمل قضية لبنان الكبير إلى العالم وصنع تاريخاً.وعندما قال عبارته الشهيرة: “طائفتي لبنان”، اختصر رؤيةً تتجاوز الانقسامات نحو دولة تجمع ولا تفرّق، وترك وصية للأجيال بأن يكون الانتماء للوطن أولاً."