Tayyar Article
بالصورة: إستشهاد مواطن برصاص الجيش الاسرائيلي!
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27 July 2026
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41 mins ago
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source: tayyar.org
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عملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني وبالتنسيق مع الجيش واليونيفيل، وبإذن من لجنة الميكانيزم على نقل جثمان الشهيد النازح في المدرسة الألمانية - البرج الشمالي شادي حسيّان الدرويش، الذي فقد يوم أمس بعد توجهه لجهة مجهولة.
وتبين أنه كان متوجهاً نحو بلدته الأم الضهيرة، حيث تم إطلاق النار عليه من قبل جيش العدو الإسرائيلي على طريق البياضة - الناقورة جنوب صور.
وتم إيداع الجثمان في براد مستشفى جبل عامل في صور ، ليصار لتسليمه الى ذويه ، ليوارى الثرى كوديعة في أحد مقابر منطقة صور.
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