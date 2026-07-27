Tayyar Article
مصادر للجديد: لا مؤشرات إلى انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان إذ سيبقى الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر فيما تعقد مفاوضات روما بتحفّظ وبالتزامن مع مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية الميدانية
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27 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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21 :45
نهاية مأساوية لصانعة محتوى شهيرة.. قتلها زوجها ثم انتحر! تتمة
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21 :23
بالصورة: إستشهاد مواطن برصاص الجيش الاسرائيلي! تتمة
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20 :59
مصادر دبلوماسية للجديد: احتمال امتداد الحرب إلى لبنان يبقى قائماً فيما يرتبط خيار تحييده بالترتيبات التي قد تتفق لاحقاً بين لبنان وإسرائيل على أن يضمن الحل التزام الجانب اللبناني وضمناً حزب الله
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رئاسة الوزراء العراقية: نؤكد التزامنا بعدم السماح باستخدام أراضينا ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة
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20 :50
Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek
- Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. » Lire la suite
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20 :47
ترامب: تعاملنا مع مشكلة الحوثيين سابقا ودمرمناهم أشد تدمير ولو تجددت مشكلتهم قد نضطر للتدخل مجددا
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بالصورة: إستشهاد مواطن برصاص الجيش الاسرائيلي!
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Batrouniyat celebra un acto cultural con motivo de la beatificación del Patriarca Elías Al-Hoayek Bassil reafirma su compromiso con el Gran Líbano: «No permitiremos que caiga, desaparezca o sea fragmentado.»
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Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. »
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Batrouniyat Holds Cultural Celebration Marking the Beatification of Patriarch Elias Al-Hoayek Bassil Reaffirms Commitment to Greater Lebanon: "We Will Not Allow It to Fall, Disappear, or Be Fragmented."
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20 :59
مصادر دبلوماسية للجديد: احتمال امتداد الحرب إلى لبنان يبقى قائماً فيما يرتبط خيار تحييده بالترتيبات التي قد تتفق لاحقاً بين لبنان وإسرائيل على أن يضمن الحل التزام الجانب اللبناني وضمناً حزب الله
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20 :58
رئاسة الوزراء العراقية: نؤكد التزامنا بعدم السماح باستخدام أراضينا ممرا أو منطلقا لأي اعتداء على الدول الشقيقة
-
20 :50
Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek
- Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. » Lire la suite
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نهاية مأساوية لصانعة محتوى شهيرة.. قتلها زوجها ثم انتحر!
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27 July 2026
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27 July 2026
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Batrouniyat celebra un acto cultural con motivo de la beatificación del Patriarca Elías Al-Hoayek Bassil reafirma su compromiso con el Gran Líbano: «No permitiremos que caiga, desaparezca o sea fragmentado.»
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27 July 2026
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Batrouniyat organise une célébration culturelle à l'occasion de la béatification du Patriarche Élias Al-Hoayek Bassil réaffirme son engagement en faveur du Grand Liban : « Nous ne permettrons pas qu'il tombe, disparaisse ou soit morcelé. »
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27 July 2026
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Batrouniyat Holds Cultural Celebration Marking the Beatification of Patriarch Elias Al-Hoayek Bassil Reaffirms Commitment to Greater Lebanon: "We Will Not Allow It to Fall, Disappear, or Be Fragmented."
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27 July 2026
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حلقة خاصة: يحتفلون بتطويب البطريرك الحويك بالعلن، ويطعنونه بخناجرهم في السرّ..
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27 July 2026
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أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟
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27 July 2026
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حريق في الأحراج الجبلية ببلدة حيزوق – عكّار!
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27 July 2026
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إلى سوريا... محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان!
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27 July 2026
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تعميم أوصاف جثّة رجل عثر عليه متوفّى في محلّة الجناح!
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27 July 2026