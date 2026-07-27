L’association Batrouniyat a organisé une célébration artistique et culturelle accompagnant la béatification du patriarche Élias Al-Hoayek, sous le titre « Le Grand ». L’événement a été marqué par des messages patriotiques porteurs de sens, axés sur l’attachement à la mission du Grand Liban et aux valeurs qu’il incarne : la liberté, la diversité et l’ouverture.Dans son discours, le député Gebran Bassil a réaffirmé son attachement à la signification du Grand Liban et à l’intégrité de son territoire de 10 452 kilomètres carrés, face à toute tentative d’annexion ou de partition. Il a également insisté sur la nécessité de bâtir un État fort et moderne afin de préserver la mission du Liban.Bassil a déclaré :« Nous nous réunissons aujourd’hui non pas pour faire revivre une page du passé, mais pour retrouver le sens dont le présent et l’avenir du Liban ont besoin. La proclamation du patriarche Al-Hoayek comme bienheureux ne constitue pas un hommage rendu à une personne ou à une communauté, mais à un projet auquel tout un peuple a cru et qu’un homme a porté. Ce qu’il y a de plus beau dans cette rencontre, c’est qu’elle se tient sur la terre même d’où le patriarche est parti pour embrasser tout le Liban. »Bassil a souligné que « cette terre est précisément celle des Sœurs de la Sainte-Famille ».Il a ajouté :« Nous avons pris l’habitude de le considérer comme le fondateur du Grand Liban, et cela est vrai. Mais Al-Hoayek n’a pas uniquement tracé des frontières géographiques : il a défini les contours d’une mission. Il n’a pas réclamé un État réservé aux chrétiens, mais un État dans lequel les chrétiens pourraient vivre en sécurité et qui serait protégé par une véritable vie nationale commune. »Il a poursuivi :« Il aurait pu choisir la voie la plus facile et réclamer une entité plus homogène et apparemment plus sûre pour les chrétiens à cette époque. Mais il a choisi la voie la plus difficile : une patrie fondée sur le partenariat plutôt que sur l’isolement, sur la rencontre plutôt que sur la peur, et sur la confiance plutôt que sur la domination. Il a choisi le Grand Liban non pas dans un objectif d’expansion géographique, mais afin d’élargir la mission du Liban. »« Il avait compris que la diversité n’était pas une faiblesse, mais une source de richesse, et que les différences n’empêchaient pas la reconnaissance mutuelle. Il avait également compris que l’État ne réussit pas lorsqu’un camp l’emporte sur un autre, mais lorsque tous prennent conscience qu’ils sont des partenaires à part entière. En ce sens, Al-Hoayek était en avance sur son temps. »Bassil a ajouté :« Avant même que les notions de pluralisme, de vivre-ensemble et de démocratie consensuelle ne se répandent dans le monde, il traduisait déjà ces principes en un projet politique destiné à bâtir une entité viable et prospère. Il croyait que les Libanais pouvaient vivre ensemble non pas parce qu’ils se ressemblaient, mais précisément parce qu’ils étaient différents. »« C’est là que réside la grandeur d’Al-Hoayek. Il n’a pas demandé aux Libanais de renoncer à leurs spécificités, mais de ne pas transformer celles-ci en barrières les séparant les uns des autres et de leur patrie. Le Grand Liban n’a donc été ni la victoire d’une communauté sur une autre, ni un compromis imposé par les circonstances, mais un choix de civilisation fondé sur la conviction que la liberté et le partenariat constituent la voie permettant de bâtir une patrie unique et viable. »Il a poursuivi :« Lorsque le Vatican proclame, à l’occasion du centenaire de la Constitution du Grand Liban, qu’Élias Al-Hoayek est devenu bienheureux, comment l’un d’entre nous pourrait-il renoncer à cet immense héritage ? Les Libanais ont le droit de se demander ce qu’il reste du projet d’Élias Al-Hoayek. Notre réponse est que la patrie demeure, tout comme la formule nationale et le Pacte national. Quant à l’État, il attend toujours ceux qui concrétiseront sa promesse. Cette responsabilité nous incombe à tous, et non au patriarche Al-Hoayek. »Bassil a déclaré :« À tous ceux qui s’interrogent sur le rôle des chrétiens dans cette patrie ébranlée et dans cet Orient en ébullition, notre réponse est claire : leur rôle consiste à bâtir, avec leurs partenaires et sur un pied d’égalité, un État fort au sein d’un Orient stable. Il ne suffit pas de préserver le Grand Liban ; nous devons également bâtir son État fort. Il ne suffit pas non plus de l’appeler la patrie-message si nous sommes incapables d’en faire la patrie de la justice. »Bassil a souligné qu’« Al-Hoayek et sa génération ont répondu à une question décisive à leur époque : comment faire naître le Liban ».Il a poursuivi :« Il revenait à ceux qui leur ont succédé de répondre à une autre question : comment bâtir l’État qui protégerait le Liban. »« Le Liban a traversé des guerres, des crises et des divisions, mais il s’est relevé à chaque fois parce que les Libanais restaient attachés à l’idée de l’entité nationale. Aujourd’hui, cependant, le plus grand danger ne réside ni dans les occupations, ni dans les crises économiques, ni même dans les divisions politiques. Le véritable danger serait que les Libanais perdent confiance dans leur capacité à vivre ensemble au sein d’un même État et que chaque groupe commence à rechercher ses garanties en dehors de l’État. »« Lorsque la confiance dans l’État s’affaiblit, tout le reste se renforce à ses dépens, et les allégeances extérieures deviennent plus puissantes que l’allégeance à la République. C’est là toute la différence entre ce qu’Al-Hoayek voulait et la situation à laquelle nous sommes parvenus aujourd’hui. Il voulait un partenariat donnant naissance à un État, alors que l’État est devenu l’otage des différends entre les partenaires. »« Il croyait au choix libanais et, en ce sens, nous sommes ses héritiers. Beaucoup de ceux qui lui ont succédé ont emprunté la voie des paris : certains ont misé sur l’Orient, d’autres sur l’Occident, et d’autres encore sur les rapports de force régionaux et internationaux. Mais les paris ne bâtissent pas une patrie ; ce sont les choix qui la bâtissent. »Bassil a affirmé :« La véritable fidélité au projet d’Al-Hoayek réside dans la réalisation de l’objectif qu’il poursuivait. Al-Hoayek est issu de l’expérience de la famine, des maladies et de l’émigration, qui ont coûté la vie à des centaines de milliers d’habitants du Mont-Liban. Il a été témoin de la souffrance et de la douleur, et il savait que la valeur d’un État se mesure à sa capacité à protéger la vie de ses citoyens. »« La vie des citoyens ne dépend pas de leur appartenance confessionnelle, mais de la justice avec laquelle l’État les traite. Le Liban habitait sa conscience. C’est lui qui avait déclaré : “Je suis le patriarche des maronites, mais ma communauté, c’est le Liban.” »« En ce sens, le patriarche Élias Al-Hoayek était le patriarche des musulmans autant que l’imam Moussa Al-Sadr était l’imam des chrétiens. Il s’inscrit ainsi dans la continuité de l’émir Fakhreddine, ainsi que du Pacte porté par Béchara El-Khoury et Riad El-Solh. »Bassil a relevé qu’« après plus d’un siècle, il est douloureux de constater que nombre des dangers auxquels la génération d’Al-Hoayek a été confrontée continuent aujourd’hui de poursuivre notre jeunesse ».Il a précisé :« Le Grand Liban n’a donc pas besoin de changer d’identité ni de démanteler son Pacte, mais de développer et de renforcer son État. Le Pacte n’a jamais été un appel à la paralysie, mais au partenariat. Développer le système libanais ne signifie pas renoncer au partenariat, mais le libérer de tout ce qui l’a entravé. »Bassil a insisté sur le fait que « le Liban a besoin d’un État fort, car un État faible ne peut protéger ni l’existence du pays ni la diversité sur laquelle la patrie a été fondée ».Il a ajouté :« Il est vrai que le Liban a besoin d’une économie productive, de justice sociale et d’une revalorisation du travail, car la liberté politique que nous défendons ne peut vivre de la rente, du clientélisme et d’une dépendance permanente à l’égard de l’étranger. »« Aujourd’hui, nous renouvelons notre engagement envers le Liban d’Al-Hoayek, qui voulait que l’État soit un espace commun à tous les Libanais. Notre responsabilité est de faire en sorte que nos enfants croient au Grand Liban comme leurs pères y ont cru. Al-Hoayek lui-même disait : “Celui qui n’aime pas sa patrie est l’ennemi de ses ancêtres.” »Bassil a souligné que « la réussite d’un État se mesure à sa capacité à restaurer la confiance, à protéger son peuple, à préserver sa liberté et sa dignité, et à lui ouvrir les portes de l’avenir ».Il a ajouté :« C’est ainsi que le Grand Liban demeure et se renouvelle, grâce à la bénédiction de son fondateur, qui a emprunté le chemin des saints. »« Dans le caza de Batroun, nous avons créé la Route des saints afin de relier les saints du Liban : Charbel, Rafqa, Hardini et Étienne. Demain, Al-Hoayek viendra les rejoindre. La municipalité de Batroun a d’ailleurs donné son nom à une rue bordée par une école et une université appartenant aux Sœurs de la Sainte-Famille, congrégation fondée par le patriarche Al-Hoayek. »Il a indiqué que « le parcours d’Al-Hoayek vers la sainteté a commencé à Halta, est passé par Kfarhay, où se trouve la relique de saint Jean Maron, avant de s’achever à Aabrine, où il a été inhumé à la Maison mère des Sœurs de la Sainte-Famille ».Il a affirmé :« Nous allons développer le Chemin d’Al-Hoayek, qu’il a parcouru à pied à maintes reprises. Nous, enfants de Batroun, avons marché sur ce chemin avec lui, et notre espoir, à nous, membres du Courant patriotique libre, est de suivre ses pas sur le chemin de la mission du Grand Liban : le Liban des 10 452 kilomètres carrés, le Liban qui ne disparaîtra pas. Nous ne permettrons ni sa chute, ni sa disparition, ni son morcellement, afin que le Grand Liban demeure. »La célébration comprenait une représentation théâtrale retraçant la vie du patriarche Al-Hoayek, son combat et son approche humaniste, notamment durant la Première Guerre mondiale, avec la participation des comédiens Issam Achkar et Youssef Haddad.Le poète Ibrahim Shahrour a récité un poème aux dimensions nationales et religieuses, inspiré par l’occasion. Le réalisateur Charbel Khalil a, pour sa part, présenté une vidéo mettant en scène un dialogue imaginaire entre le patriarche Al-Hoayek et un groupe œuvrant à « réduire » de nouveau le Liban. Le patriarche y réaffirme son attachement au Grand Liban et à sa signification face aux tentatives d’annexion et de partition.Une chanson interprétée par les artistes Layal Nehme et Nader El-Khoury a également été diffusée. La célébration s’est achevée par une série de chants interprétés par un prêtre accompagné de son ensemble musical, à la lueur des bougies.L’événement était présenté par le journaliste Yazbek Wehbe.