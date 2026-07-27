Tayyar Article
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا غيرت مسار 17 سفينة تجارية وعطلت اثنتين واعتلت سفينتين أخريين لضمان الامتثال
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27 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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20 :23
مصدر في الإسعاف والطوارئ: شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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ترمب: إيران تعرضت للقصف على مدى الأيام الـ14 الماضية وقد طلبت منا أن نوقف القصف ونلتقي للتفاوض
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ترامب: نتحدث حاليا مع إيران والمحادثات جيدة
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19 :05
أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟ تتمة
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20 :23
مصدر في الإسعاف والطوارئ: شهيد ومصابون في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة
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20 :12
ترمب: إيران تعرضت للقصف على مدى الأيام الـ14 الماضية وقد طلبت منا أن نوقف القصف ونلتقي للتفاوض
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الجيش الاسرائيلي نفذ 3 تفجيرات ضخمة ومتتالية في بلدة كفرتبنيت
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حلقة خاصة: يحتفلون بتطويب البطريرك الحويك بالعلن، ويطعنونه بخناجرهم في السرّ.. تتمة
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ترامب: نتحدث حاليا مع إيران والمحادثات جيدة
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19 :05
أين وزارتا الطاقة والاقتصاد من شركات استيراد المحروقات ومن أصحاب المحطات؟ تتمة
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