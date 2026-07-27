Tayyar Article
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة
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27 July 2026
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43 mins ago
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source: tayyar.org
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