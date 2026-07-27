أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية اليوم الإثنين، إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، في عملية أمنية نُفذت بمنطقة النبك في محافظة ريف دمشق.وأوضحت الإدارة عبر قناتها على تلغرام أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة وأسفرت عن توقيف المدعو (ك. م)، وضبط 850 ألف حبة مخدرة.وبيّنت أن الشحنة صودرت بالكامل، فيما تستمر التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.