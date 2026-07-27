إلى سوريا... محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان!
-
27 July 2026
-
59 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية اليوم الإثنين، إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، في عملية أمنية نُفذت بمنطقة النبك في محافظة ريف دمشق.
وأوضحت الإدارة عبر قناتها على تلغرام أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة وأسفرت عن توقيف المدعو (ك. م)، وضبط 850 ألف حبة مخدرة.
وبيّنت أن الشحنة صودرت بالكامل، فيما تستمر التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
-
Just in
-
18 :56
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا غيرت مسار 17 سفينة تجارية وعطلت اثنتين واعتلت سفينتين أخريين لضمان الامتثال
-
18 :52
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات متتالية في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون
-
18 :47
تبرع دم في مستشفى الروم o negatif للسيد جورج ابو راشد لعملية قلب مفتوح
-
18 :44
حريق في الأحراج الجبلية ببلدة حيزوق – عكّار! تتمة
-
18 :33
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير خارجية كندا وبحثا جهود خفض التصعيد في المنطقة
-
18 :16
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة
-
-
Other stories
-
-
-
تعميم أوصاف جثّة رجل عثر عليه متوفّى في محلّة الجناح!
-
شو الوضع؟ تقدُم تطبيق "التجريبية" ينتظر جولة روما الجديدة وتصريحات الشرع تلقي بظلالها على الوضع اللبناني
-
EXCLUSIVE
خاص - نتنياهو في واشنطن... أي موقع للبنان في التفاهمات؟
-
تكريس للستاتيكو ولا انسحاب
-
رئيس أساقفة حمص للسريان الكاثوليك المطران جاك مراد: عدد المسيحيين في سوريا تراجع
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب: اتفاق الإطار لا يحتاج الإبرام ولكن...
-
الرئيس عون: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب انتهاك للقوانين الدولية وتهدد مسار "صيغة الإطار"
-
EXCLUSIVE
خاصّ - الخليفي وقالن إلى بيروت؟
-
نقابة المحررين تجدد رفضها صيغة اقتراح قانون الإعلام
-
وهاب يلوّح بتغيّرات سوريّة!
-
EXCLUSIVE
خاصّ - نائب يقود حراكاً مُكثفاً للتمديد لليونفيل في الجنوب...
-
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي ينفّذ عمليات تفجير في الأحياء السكنية داخل بلدة مركبا في قضاء مرجعيون
-
بيانٌ من "الماليّة"... ماذا جاء فيه؟
-
"حراك المعلمين المتعاقدين": للإسراع في رفع أجر الساعة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد
-
عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
-
خيرالله خيرالله... باكورة المفكّرين في بناء الدولة
-
غسان الخوري: "الصدي مشغول بكل شي إلا بشغلو!"
-
نائب "الحزب": اتفاق الإطار استجلب العدو ليبقى محتلًا للأرض
-
سليم عون: الحل في حصر القرار العسكريّ بيد الدولة بالتزامن مع إنهاء الاحتلال
-
هل من أزمة بنزين في لبنان؟!
-
-
Just in
-
18 :56
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا غيرت مسار 17 سفينة تجارية وعطلت اثنتين واعتلت سفينتين أخريين لضمان الامتثال
-
18 :52
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات متتالية في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون
-
18 :47
تبرع دم في مستشفى الروم o negatif للسيد جورج ابو راشد لعملية قلب مفتوح
-
18 :44
حريق في الأحراج الجبلية ببلدة حيزوق – عكّار! تتمة
-
18 :33
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير خارجية كندا وبحثا جهود خفض التصعيد في المنطقة
-
18 :16
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
حريق في الأحراج الجبلية ببلدة حيزوق – عكّار!
-
-
-
27 July 2026
-
تعميم أوصاف جثّة رجل عثر عليه متوفّى في محلّة الجناح!
-
-
-
27 July 2026
-
شو الوضع؟ تقدُم تطبيق "التجريبية" ينتظر جولة روما الجديدة وتصريحات الشرع تلقي بظلالها على الوضع اللبناني
-
-
-
27 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - نتنياهو في واشنطن... أي موقع للبنان في التفاهمات؟
-
-
-
27 July 2026
-
كوريا الشمالية: سنطور قدراتنا النووية بلا توقف لحماية سيادتنا
-
-
-
27 July 2026
-
تأجيل رحلة نتنياهو إلى واشنطن والسبب غير واضح
-
-
-
27 July 2026
-
تكريس للستاتيكو ولا انسحاب
-
-
-
27 July 2026
-
رئيس أساقفة حمص للسريان الكاثوليك المطران جاك مراد: عدد المسيحيين في سوريا تراجع
-
-
-
27 July 2026
-
سوريا.. الجيش الاسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الأوسط ويعتقل شابا
-
-
27 July 2026
-
"سارق ومُدان".. هكذا وصف رئيس الأرجنتين نظيره دا سيلفا أثناء زيارته للبرازيل
-
-
-
27 July 2026