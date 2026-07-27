Tayyar Article
قصف مدفعي يستهدف أطراف طلوسة ومركبا واندلاع النيران في المنطقة
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27 July 2026
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32 mins ago
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source: tayyar.org
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17 :26
الشرطة الإيرانية: ضبط كمية أسلحة كبيرة بعد اشتباك مع عناصر من جماعة بيجاك في محافظة كردستان غربي البلاد
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17 :25
الخارجية الروسية: نُرحّب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا
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