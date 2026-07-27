تكتسب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن أهمية استثنائية كونها تأتي في مرحلة تشهد إعادة رسم أولويات الشرق الأوسط بعد أشهر من المواجهات العسكرية والتبدلات السياسية.فاللقاء يريده نتنياهو لتوحيد الرؤية الأميركية – الإسرائيلية حيال الملفات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها إيران، وقطاع غزة ولبنان، إضافة إلى الساحات المتصلة بها.ورغم أن العنوان المعلن للاجتماع يرتبط بالملفات الإقليمية الكبرى، سيبقى لبنان حاضراً في خلفية النقاش باعتباره جزءاً من معادلة الأمن الحدودي مع إسرائيل. وتدفع واشنطن منذ فترة نحو تثبيت الهدوء على الجبهة الجنوبية، بما يضمن تجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، فيما تركز تل أبيب على ترتيبات أمنية تمنع أي تهديد مستقبلي عبر الحدود.في هذا السياق، يتوقف الكثير على طبيعة التفاهمات التي قد تخرج من اللقاء. فإذا اتجهت الإدارة الأميركية إلى إعطاء الأولوية للحلول السياسية واحتواء بؤر التوتر، سينعكس ذلك على لبنان عبر تعزيز الاستقرار وفتح المجال أمام تحريك المسار الديبلوماسي ودعم المؤسسات الرسمية. أما إذا طغت الاعتبارات العسكرية وتصاعدت المواجهة مع إيران، فسيظل لبنان عرضة لتداعيات الصراع الإقليمي، بما يحمله ذلك من مخاطر أمنية وسياسية واقتصادية في المرحلة المقبلة.