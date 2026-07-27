رئيس أساقفة حمص للسريان الكاثوليك المطران جاك مراد:عدد المسيحيين في سوريا تراجع من نحو مليوني شخص إلى ما بين 300 و350 ألفاًإذا استمر الوضع الحالي فإن المسيحية ستختفي من المنطقة