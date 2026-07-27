يقول نائب وخبير في القانون إن اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي ليس إتفاقية ولا معاهدة بل وثيقة تشاورية غير تقليدية وبالتالي لا تحتاج للإبرام في مجلسي الوزراء والنواب كما قال رئيس الجمهورية جوزاف عون، لكن لا يمنع ذلك من إطلاع المجلسين على مضمون وتفاصيل إتفاق الإطار لمناقشته.