تُرجّح مصادر سياسية أن يكون الاتصال الهاتفي بين الموفد السعودي الى لبنان الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، يمهد لزيارة الخليفي الى لبنان بعد تأجيلها بسبب وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وتكشُف المصادر عن زيارة مرتقبة لمدير المخابرات التركية إبراهيم قالن الى لبنان مطلع الشهر المقبل.