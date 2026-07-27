كتب رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب على حساباته على التواصل الإجتماعي:

"الجيش العربي السـوري ما يزال بخير والأشهر المقبلة ستكون حاسمة في هذا الإطار. الأدوار ستتبدل مسألة وقت وتطـورات سـوريا كبيرة جداً."