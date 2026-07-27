نائب تغييري يقود حراكاً نيابياً – سياسياً – دبلوماسياً للتمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونفيل)، وسيقوم وفد نيابي بتسليم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان المذكرة النيابية التي وقعها 86 نائباً لمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالحفاظ على قوات الطوارئ في لبنان، بموازاة مسعى آخر لإقناع الأميركيين عبر السفير ميشال عيسى للتمديد لليونفيل لسنة واحدة بالحد الأدنى.