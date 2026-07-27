تنظم وزارة الماليّة عبر معهدها المالي والاقتصادي – معهد باسل فليحان الأربعاء جلسة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) عن "الضريبة على القيمة المضافة TVA"، تهدف إلى شرح قواعد هذه الضريبة للمشاركين، وتحديد التصاريح المناسبة لها وكيفية تقديمها وفق الأصول القانونية.

وتقام الجلسة ضمن سلسلة "صرّح بثقة" عبر منصة Zoom الرامية إلى تعريف المكلفين بالخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة، وتسهيل استخدام المنصات الرقمية الخاصة بالتصاريح الضريبية والتسديد الإلكتروني، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم.

وتقام هذه الجلسة التفاعلية، وهي الخامسة ضمن السلسلة، بين الحادية عشرة من قبل الظهر والأولى من بعد الظهر، ككل الندوات الأسبوعية الأخرى، في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها الإلكترونية.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في المشاركة إلى تسجيل أسمائهم مسبقاً على الرابط الآتي: https://arcg.is/1vnbDP.