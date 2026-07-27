طالب منسق "حراك المعلمين المتعاقدين"، حمزة منصور في بيان، وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، بالإسراع في تنفيذ قانون رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.



وأكد منصور أن "العام الدراسي بات على الأبواب، الأمر الذي يحمّل وزارة التربية ووزيرة التربية مسؤولية إعداد مشروع قرار رفع أجر الساعة بصورة عاجلة، والتنسيق الفوري مع معالي وزير المالية، الأستاذ ياسين جابر، لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية، وتحديد نسبة الزيادة المستحقة، بما يضمن دخول المعلمين المتعاقدين إلى العام الدراسي الجديد وهم على بيّنة من حقوقهم، مع احتساب مفعول الزيادة رجعياً اعتباراً من الأول من آذار".