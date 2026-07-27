عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
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27 July 2026
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52 mins ago
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source: tayyar.org
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات سرقة وسلب الدّراجات الآليّة على الأراضي اللّبنانية كافّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام شخصين يستقلّان دراجات آليّة صغيرة الحجم غير مسجّلة، بتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح، وسلب درّاجات في مناطق متعدّدة، منها: الشّويفات، الحازمية، فرن الشّبّاك، الدكوانة وصولًا إلى الضبية.
بنتيجة المتابعة التي قامت بها القطعات المختصّة في الشّعبة، تبيّن أنّ المشتبه فيهما يتواجدان في معظم أوقاتهما في الضّاحية الجنوبيّة، وينشطان في تنفيذ عمليّاتهما على متن دراجة آليّة نوع سويت لون أسود من دون لوحة تسجيل، وهما:
م. هـ. م. (مواليد عام 2008، لبناني)
م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)
بتاريخ 18-7-2026، وبعمليّة نوعيّة، وبعد تحديد مكان تواجدهما، تمكّنت قوّة من الشّعبة من توقيفهما في الحدت على متن الدراجة الآليّة المذكورة. وبتفتيشهما والدرّاجة، عُثِر على أدوات ومفتاح درّاجة مستعار، يتم استخدامهما في عمليّات السّرقة.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من /20/ عمليّة سرقة وسلب درّاجات آليّة ونشل ضمن محافظة جبل لبنان، وتحديدًا في: خلدة، والشويفات، وفرن الشباك، والشياح، وسن الفيل، والضبية، والدورة، والحازمية. وذلك من خلال تجولهما على متن درّاجات مسروقة، وبعد تحديد الدّرّاجة التي ينويان سرقتها، يقومان بتحطيم مقودها، ودفعها، أو تشغيلها بواسطة الأسلاك أو المفتاح المستعار، أو سلبها بقوّة السّلاح من خلال شهر مسدّس حربي بوجه الضحيّة.
كما اعترفا أنهما قاما بهذه العمليّات بالاشتراك مع المدعو:
م. ر. (مواليد عام 2009، لبناني) وهو موقوف أيضًا في نظارة فصيلة فرن الشّبّاك بجرم سلب.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين الثلاثة، وتطلب مِمَّن وقعوا ضحيّة أعمالهم الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على رقم الهاتف 01513732، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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