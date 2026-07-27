كتب نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإداريّة غسان الخوري عبر حسابه على إكس:

البلد غرقان بأزمة البنزين والمازوت والكهربا والماي، والصدي مشغول بكل شي إلا بشغلو.

والعجايب لما بيحكي بملفات وزارتو، من سياسة قطاع الكهرباء يلي قدّمها من كم يوم، لضياعو بين مرفأ طرابلس ومصبّ النفط، وحتى تاريخ خط كركوك–طرابلس!!!

وللعلم هوي مع الوفد الرسمي بالعراق ليطلبوا ربط لبنان بخط كركوك – بانياس!

عنجد حرام...

إذا هيك التكنوقراط،

طاقة وماي رح نشوف!