أكد النائب سليم عون أن "جميع اللبنانيين متفقون على هدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، لكنّه تخوّف في الوقت عينه من الاكتفاء بالرهان على الوعود والضمانات الدولية"، معتبرًا أن "التجارب السابقة مع إسرائيل أظهرت أنها لم تلتزم بالقرارات الدولية عندما تتعارض مع مصالحها".

وفي ما يتعلق بربط الدعم الدولي بملف سلاح حزب الله، رأى عون في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أن "أي معالجة يجب أن تنطلق أولًا من تثبيت السيادة اللبنانية وإنهاء الاحتلال"، معتبرًا أنه "لا يمكن مطالبة أي دولة بإزالة عوامل المقاومة قبل زوال أسبابها"، مع تأكيده أن" الحل الطبيعي يكمن في حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية بالتزامن مع إنهاء الاحتلال".

وأشار إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتحدثون عن استمرار الاحتلال لفترة طويلة، ما يثير الشكوك حول مدى جدية إسرائيل في التزام أي تفاهمات مستقبلية".

ورغم تشاؤمه حيال الموقف الإسرائيلي، أبدى عون تفاؤله بمستقبل لبنان، معربًا عن إيمانه بأن "البلاد قادرة على تجاوز أزماتها"، داعيًا اللبنانيين إلى "التمسك بالأمل والثقة".