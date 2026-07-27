هل من أزمة بنزين في لبنان؟!
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27 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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بعد تداول معلومات عن احتمال نشوء أزمة بنزين في لبنان وإقفال عدد من محطات المحروقات أبوابها بسبب نفاد مخزونها، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ "لا أزمة بنزين في البلاد"، موضحًا أن "الشركات التي تمتلك كميات من المادة تواصل تسليمها إلى المحطات بشكل طبيعي، فيما تنتظر شركات أخرى تفريغ حمولة البواخر".
وأشار إلى أن "التأخير يقتصر على وصول البواخر، المتوقع أن تصل خلال 48 ساعة"، مطمئنًا إلى أن "عدداً من المحطات يعمل بشكل طبيعي والبنزين لا يزال متوفراً".
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