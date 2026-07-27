Tayyar Article
"القناة 12" عن مصدر إسرائيلي: 600 من كبار ضباط الاحتياط وأمنيون ودبلوماسيون سابقون يوجهون رسالة لترامب بشأن الضفة
-
27 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
11 :07
الخارجية الإيرانية: وسطاء ينقلون إلينا رسائل من الولايات المتحدة لكننا لا نجري محادثات مباشرة حاليًا
-
11 :06
نائب "الحزب": اتفاق الإطار استجلب العدو ليبقى محتلًا للأرض تتمة
-
11 :04
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرتَين رُصِدتا في منطقة الحدود الأردنية ونُحقّق في مصدرهما
-
10 :45
وسائل إعلام إسرائيلية: تسرُّب للأمونيا جراء اشتعال حريق في مصنعين بالمنطقة الصناعية في سديروت بغلاف غزة
-
10 :40
العقود الآجلة لخام برنت تستمر بالهبوط وتصل إلى 86.83 دولار للبرميل
-
10 :36
الخارجية الإيرانية: لا نهتم بالتهديدات الأميركية ونعمل وفقاً لمصالحنا الوطنية ولن نسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام
-
-
Other stories
-
-
-
لبنان الكبير… خطأ البطريرك أم إخفاق السياسيِّين؟
-
EXCLUSIVE
خاص - الغزَل الرئاسي يُعبّد طريق بعبدا أمام بري؟
-
أزمة بنزين جديدة في لبنان؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - هذا ما أبلغه آردوغان لسلام
-
EXCLUSIVE
خاص - الأسير الى "التمييز"؟.. مرجع قضائي: "العفو" لن يبصر النور بصيغته الحالية
-
الوضع الأمني هش وغير مستقر
-
مشهدان بارزان يتقدّمان واجهة التطورات السياسية والأمنية
-
بري غير متفائل!
-
قبيل جلسة روما: الجيش يبرئ ذمته.. وإسرائيل تتمرّد
-
أسرار الصحف ليوم الإثنين 27 تمّوز 2026
-
الجيش اللبناني يحذّر من عرقلة «اتفاق الإطار»... وزوطر الغربية تختصر معاناة العودة
-
الأخبار: 60% من النازحين عادوا إلى مناطقهم: «صامدون» في اليوم التالي للحرب... والدولة خارج المشهد
-
خطّ كركوك – طرابلس: هل نستغلّ الفرصة أم ندور حولها؟
-
لبنان لإحياء خط كركوك - طرابلس.. وسلام والزيدي لخفض التوترات في المنطقة
-
بري لـ"الأخبار": ما يهمّني وقف الحرب والانسحاب الكامل
-
إسرائيل تشكّك في قدرات الجيش: إعادة الانتشار تحتاج إلى سنوات
-
EXCLUSIVE
خاص - لماذا غاب "الحزب" عن احتفال تطويب البطريرك الحويّك؟
-
بالصورة: الجيش يكشف ماذا حصل في ذوق مصبح!
-
السيد :" ومَنْ كثُرَ أعداؤه ضاع غريمُهُ…"
-
تفجير كبير نفّذه الجيش الإسرائيليّ في بلدة عيترون
-
-
Just in
-
11 :07
الخارجية الإيرانية: وسطاء ينقلون إلينا رسائل من الولايات المتحدة لكننا لا نجري محادثات مباشرة حاليًا
-
11 :06
نائب "الحزب": اتفاق الإطار استجلب العدو ليبقى محتلًا للأرض تتمة
-
11 :04
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرتَين رُصِدتا في منطقة الحدود الأردنية ونُحقّق في مصدرهما
-
10 :45
وسائل إعلام إسرائيلية: تسرُّب للأمونيا جراء اشتعال حريق في مصنعين بالمنطقة الصناعية في سديروت بغلاف غزة
-
10 :40
العقود الآجلة لخام برنت تستمر بالهبوط وتصل إلى 86.83 دولار للبرميل
-
10 :36
الخارجية الإيرانية: لا نهتم بالتهديدات الأميركية ونعمل وفقاً لمصالحنا الوطنية ولن نسمح للولايات المتحدة بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
السيسي يصدق على قانون يمنح جهاز “مستقبل مصر” صلاحيات واسعة وينقل تبعيته للرئاسة
-
-
27 July 2026
-
نسخ أندرويد الاحتياطية تتوقف خلال 45 يوما.. تحكم فيها قبل ذلك
-
-
27 July 2026
-
قتيلان و5 جرحى بإطلاق نار في سياتل الأميركية... وتوقيف مشتبه بهما
-
-
-
27 July 2026
-
نائب "الحزب": اتفاق الإطار استجلب العدو ليبقى محتلًا للأرض
-
-
-
27 July 2026
-
النفط يهبط 5% بعد توقف الهجمات الأميركية مطلع الأسبوع
-
-
27 July 2026
-
سيدة فلسطينية تفقد جنينها بعد إعاقة الجيش الإسرائيلي وصولها إلى المستشفى
-
-
27 July 2026
-
حسين الجسمي يحصل على حكم قضائي ضد صاحب شركة إنتاج بتهمة السبّ والقذف
-
-
27 July 2026
-
سليم عون: الحل في حصر القرار العسكريّ بيد الدولة بالتزامن مع إنهاء الاحتلال
-
-
-
27 July 2026
-
وداعاً للتسوس.. جل جديد يُعيد بناء مينا الأسنان
-
-
27 July 2026
-
رسالة إنفانتينو المسرّبة..إشادة بأداء الأرجنتين في المونديال
-
-
27 July 2026