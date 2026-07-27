تشير أوساط سياسية مطلعة الى أن تبادل الكلام السياسي الإيجابي والذي يرقى الى درجة "الغزل السياسي" بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال قمة عون - ترامب وتعقيب الأخير بإيجابية عن بري، الى جانب اتصال رئيس المجلس بعون لتهنئته بالعودة الى لبنان، ثم ما نُقِل عن بري في الإعلام حيال علاقته الجيدة مع رئيس الجمهورية، يوضَع في إطار تعبيد طريق بعبدا سياسياً وإعلامياً أمام الرئيس بري والتي ترجّح الأوساط حصولها في أي لحظة إن تكلّلَت جهود الوسطاء في الداخل والخارج بالنجاح.