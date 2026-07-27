عقب تداول معلومات تُفيد باحتمال نشوء أزمة بنزين في لبنان خلال الساعات المقبلة، ومع إقفال عدد من محطات المحروقات أبوابها ليل الأحد بسبب نفاد مخزون البنزين لديها، أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في تصريح لـ"النهار"، أنّ "الشركات التي تتوافر لديها كميات من البنزين تواصل تسليم المادة إلى محطات المحروقات كالمعتاد، فيما تنتظر شركات أخرى تفريغ حمولة البواخر".وعبر "النهار"، طمأن أبو شقرا المواطنين أنّه "لا أزمة بنزين في لبنان، إلّا أنّ هناك تأخيراً في وصول البواخر، ومن المرتقب أن تصل خلال 48 ساعة".كما أكد أنّ "عدداً من المحطات تعمل بشكل طبيعي اليوم والبنزين متوافر حتى الساعة".