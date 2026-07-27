تنقل مصادر صحافية أن الرئيس التركي رجب آردوغان أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الأخيرة الى تركيا، الحذر من خطورة ذهاب لبنان بعيداً في موضوع اتفاق الإطار مع إسرائيل والحديث عن اتفاق سلام وما يشكله ذلك من خطر على أمن سوريا وتركيا.