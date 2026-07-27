Tayyar Article
القناة 13 العبرية: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يغادر صباح اليوم إلى واشنطن حيث سيلتقي غداً الرئيس الأميركي دونالد ترامب
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27 July 2026
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41 mins ago
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source: tayyar.org
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09 :42
اتحاد لجان الصيادين في غزة: إصابة 3 صيادين بنيران مسيّرة إسرائيلية أثناء عملهم قرب ميناء غزة
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الخارجية السعودية: الوزير بحث مع نظيره العماني ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز
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