يشير مرجع قضائي معني الى أن قانون العفو لن يُبصر النور بصيغته الحالية طالما يتم الربط بين إخلاء سبيل مئات الموقوفين الإسلاميين وبين إخلاء سبيل أحمد الأسير الذي يشكل شموله بقانون العفو عقدة سياسية أمام التوافق على الصيغة النهائية لاقتراح القانون. ومن الأفكار المطروحة فصل ملف الأسير عن ملف العفو وإحالته الى محكمة التمييز العسكرية لتمييز الأحكام الصادرة بحقه من المحكمة العسكرية الدائمة، ما قد يُشكل مخرجاً قانونياً لفصل الملفين وتسهيل إقرار قانون العفو.