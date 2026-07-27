يدخل لبنان الأيام المقبلة على وقع مشهدين بارزين يتقدّمان واجهة التطورات السياسية والأمنية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوبًا. يتمثل المشهد الأول في الجولة السابعة من المباحثات اللبنانية – الإسرائيلية برعاية أميركية، والمقررة في الرابع من آب في روما، فيما يتمثل الثاني في زيارة الأدميرال الأميركي براد كوبر إلى بيروت، حيث سيجري لقاءات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لمتابعة التطورات الميدانية، وتقييم نتائج التجربة في زوطر الغربية، وبحث آليات استكمال المرحلة المقبلة.وتأتي زيارة كوبر بعد زيارة الجنرال جوزيف كليرفيلد، الذي يرأس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، في وقت يستكمل فيه الجانبان البحث في مسار دعم الجيش اللبنانيّ والتحقق من انتشاره في المنطقتين التجريبيتين. وفي هذا السياق، يسعى لبنان إلى توسيع نطاق المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الإسرائيلية، بينما يواصل الوفد الإسرائيلي ربط أي تقدم في المراحل المقبلة بصياغة ترتيبات أمنية وميدانية تضمن مصالحه، ما يجعل المرحلة المقبلة محكومة بمفاوضات دقيقة حول حدود الانتشار، وآليات الانسحاب، ومستقبل الترتيبات الأمنية على طول الحدود.